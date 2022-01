Klagenfurt: Theater Kukukk spielt „Das Neinhorn“

Langsam wachsen bei der Generalprobe am Donnerstag schwarze Striche aus dem Bühnenboden auf der Projektionsfläche, um nach und nach als Blumen zu erblühen. Sabine Kristof-Kranzelbinder lässt in ihrer vielfärbigen Regie kindgerechte Bilder, facettenreiche Musik (Mathias Krispin Bucher) und ideenreiche Kostüme (Michaela Wuggenig) in flauschiger Leichtigkeit zusammenfließen, um den Stärken des Einzelnen in der Gemeinschaft Platz einzuräumen.