Party-Clip: Für Gastro-Sünder müssen alle büßen

Zuletzt gab es ja vor allem in Skigebieten hohe Inzidenzen. Mit Maßnahmen sollte der Wintertourismus aber gut laufen. Wie im Tiroler Kitzbühel, wo bald das Hahnenkamm-Rennen über die Piste geht. Da macht das Video im Internet von Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner vom Wochenende Ärger: Es zeigt, wie in einem Kitzbüheler Lokal ausgelassen gefeiert wird, als ob es die Pandemie nie gegeben hätte. Jener Betrieb erhielt 2021 übrigens mehr als 137.000 Euro an Corona-Hilfen vom Staat.