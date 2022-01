Maulwurf-Saison: Blinder Nützling in den Gärten

Und: Er ist so nützlich. „Er frisst keine Pflanzen oder Wurzeln an, dafür gerne Schädlinge wie Engerlinge oder Schnecken“, sagt Johannes Gepp, Chef des Naturschutzbundes. Seine Beute zieht das fast blinde Säugetier, das mit bis zu 4 km/h geschmeidig durch seine Tunnels flitzen kann, tief hinunter unter die Erde; und hält sein Fressen sogar lebendig frisch. Regenwürmer etwa beißt er so an, dass sie sich nicht wegbewegen können. Johannes Gepp: „Wenn man beim Gartenumgraben ein Knäuel Regenwürmer findet hat man seinen Vorrat freigelegt“ Und er hört richtig gut: Ein Beutetier kann er meterweit ausmachen. Er sorgt auch, indem er die Bodenwelt auflockert, für eine große Pflanzen- und Tiervielfalt.