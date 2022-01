Transfer? Sicher nicht um jeden Preis!

Riga, die Perle des Baltikums. Und seit der letzten Saison auch die Heimat von Kevin Friesenbichler. „Das Leben hier ist sehr angenehm, wir wohnen direkt am Meer und die Stadt ist eine der schönsten, die ich bislang kennengelernt habe“, schwärmt der Steirer von seinem fußballerischem Zuhause. Nach zwei Monaten Heimaturlaub in der Oststeiermark ist der Stürmer seit zwei Wochen wieder in Lettland - Saisonvorbereitung mit FK RFS. Das abgelaufene Spieljahr hätte für den Hauptstadtklub ja nicht besser laufen können - Meistertitel und Cupsieg heimste er ein! „Das Double war unser Ziel, das haben wir geschafft“, sagt Friesenbichler, der mit seiner persönlichen Bilanz zufrieden war. „Sieben Tore habe ich in der Halbsaison gemacht. Nur in den letzten Partien ist leider eine alte Verletzung akut geworden.“