Donna Presley: Auf den Spuren von Elvis

In die Hauptstadt ist sie auf Einladung von Entertainer Dennis Jale gekommen, der im Metropol zur „Grand Elvis Birthday Gala“ lud. Mit von der Partie war da auch Donna Presleys alter Bekannter Glenn Hardin, der Arrangeur und Pianist von Elvis. Sie selbst will übrigens dann im April und Mai in Wien, Graz und Salzburg bei der „The Original Musicians of Elvis - The Concert Show“ auf der Bühne stehen, um die Show mit ihren Geschichten zu bereichern.