40 Mängel bei Lkw-Anhänger: Kennzeichen abgenommen

Lenker musste Tausende Euro zahlen

Das Kennzeichen wurde an Ort und Stelle abgenommen. Vom 32-jährigen ukrainischen Lkw-Lenker wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben. „Sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer werden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, so die Ermittler abschließend.