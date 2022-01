Fünf Verletzte bei Unfall mit vier Autos

Gegen 17.40 Uhr wollte die 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug (Aixam) in Unterfriesach von der L318 kommend nach links auf die B67 in Richtung Graz abbiegen. Dabei dürfte sie die in Richtung Bruck fahrende 37-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Mistelbach/NÖ übersehen haben. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen einen im Kreuzungsbereich stehenden Pkw eines 35-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung geschleudert. Er hatte sein Fahrzeug auf der Abbiegespur der B67 angehalten, um nach links auf die L318 einzubiegen. In seinem Pkw befanden sich auch seine Lebensgefährtin (28) und deren Kleinkind im Alter von neun Monaten. Auch das Fahrzeug des 35-Jährige wurde aufgrund des wuchtigen Zusammenstoßes verschoben und prallte gegen einen herannahenden Pkw eines 57-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und sechs Personen am Unfallgeschehen beteiligt.