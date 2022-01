Alko-Lenker (28) krachte in Osttirol in Wohnhaus

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw rund 20 Meter durch die Luft geschleudert, prallte gegen einen Baum und in weiterer Folge gegen die Fassade eines Wohnhauses. Ein vorbeikommender Passant befreite den Mann aus dem Fahrzeug und setzte die Rettungskette in Gang. Der 28-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Lienz gebracht werden.