1200 Läufer, 79 Exponate: 50.000 € für guten Zweck

Den Auftakt machte die Online-Aktion mit 79 außergewöhnlichen und einmaligen Exponaten aus der Welt des Sports. Von 25. bis 27. Dezember haben dann insgesamt 1200 Starter in 15 Nationen am Lauf über fünf Kilometer teilgenommen. „Insgesamt haben wir die Marke von 50.000 Euro überschritten“, freuen sich die beiden Organisatoren vom Lions Club Graz, Oliver Wieser und Andreas Cretnik. Der komplette Reinerlös kommt Familien und Personen in Not zu Gute. Club-Präsident Walter Radl betont: „Uns ist es wichtig, schnell und unbürokratisch zu helfen.“