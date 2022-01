Endlich! 99ers servierten ihren Angstgegner ab

Trainer Jens Gustafsson tauschte in den Linien durch, musste kurzfristig auf Ograjensek verzichten. Dafür kehrten Grafenthin und Gordon zurück. Und Letzterer sorgte nach nicht einmal drei Minuten für die Führung. Und die neu zusammengewürfelte Linie legte dank Schiechl (15.) sogar noch eins drauf - 2:0. Fürs vorentscheidende 3:0 sorgte dann mit Hjalmarsson (38.) der dritte Mann in dieser Angriffsreihe. Hinten zauberte einmal mehr Goalie Engstrand. Am Ende leuchtete ein ungefährdetes 4:1 von der Anzeigetafel.