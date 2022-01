Strafzettel bei Grazer Impfstraße sorgen für Ärger

Laut Tennisclub Obmann-Stellvertreter Werner Karner stoße der Kollege, der sich um die Parkplätze kümmert, bei den unzähligen Falschparkern, bereits an seine Belastungsgrenze und sei daher ab und zu nicht so gut aufgelegt. Der Fall von V. tue ihm natürlich sehr leid: „Wenn die Dame direkt zu mir gekommen wäre, hätte ich sie gerne kostenlos parken lassen“, so Karner. Bei stichhaltigen Argumente habe er noch immer eine Lösung gefunden. Nur abzumahnen sei aber zu wenig, denn dann wäre die Parkfläche jeden Tag voll.