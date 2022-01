Auf gleich zwei Blitzschläge folgte Lotto-Million

„Mein Mann und ich lieben Österreich“

Ihr Wunsch erfüllte sich am Stefanitag des vergangenen Jahres. Die Million wird nun in Freizeit investiert. Sie will sich jene Versicherungszeiten nachkaufen, die nötig sind, um vorzeitig in Pension gehen und das Leben in vollen Zügen genießen zu können. „Mein Mann und ich lieben Österreich. Wir werden dort jetzt all jene Fleckchen besuchen, die wir noch nicht kennen“, freut sich die neue Millionärin. Und versicherte, weiter Lotto zu spielen: „Wer zweimal vom Blitz getroffen wird, der kann auch zwei Sechser machen.“