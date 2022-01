Eine „rote Waffe“ für die Bundesliga

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachteten die Klubchefs des GAK die jüngsten Wendungen in der Transferzeit: Mit Josef Weberbauer schaffte der erste Spieler der Grazer Rotjacken seit der Neugründung den Sprung ins heimische Fußball-Oberhaus. Der 23-jährige Salzburger, der im Februar 2020 vom SAK gekommen war, spielte sich in Graz in 51 Partien als rechter Verteidiger und Mittelfeldspieler, in denen er drei Tore und 15 Assists geschafft hatte, in die Auslage und dockt nun im Innviertel an.