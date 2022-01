Bürgermeister wehrt sich gegen Agro-Fotovoltaik

Die Flut an Fotovoltaikflächen auf Ackerland dürfte größer sein als bisher angenommen. Zahlreiche Ansuchen liegen bereits in den Amtsstuben der Gemeinden auf und warten auf eine entsprechende Widmung. In Vösendorf, Bezirk Mödling, schob Ortschef Hannes Koza dieser Entwicklung einen Riegel vor – ein Vorbild!