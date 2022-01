Hilft die Reparaturprämie gegen Elektroschrott?

Jedes Jahr fallen in Österreich rund 83.000 Tonnen Elektroschrott an. Der neue österreichweite Reparaturbonus soll dem entgegenwirken. Jeder Haushalt kann künftig bis zu 200 Euro an Förderung für die Reparatur von Elektrogeräten kassieren. Ob diese Prämie tatsächlich zur Reduktion des Elektroschrotts führen wird, ist fraglich. Daher wollen wir die Meinung unserer Community erfahren: Werden Sie den Reparaturbonus in Anspruch nehmen? Glauben Sie, dass die Maßnahme zum gewünschten Ergebnis führt? Wir freuen und auf Ihre Meinung in den Kommentaren!