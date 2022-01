Viele Amtsarzt-Stellen trotz Pandemie unbesetzt

Sieben Stellen unbesetzt

So begeistert Gössler über ihre Tätigkeit ist, viele Ärzte reizt sie dennoch nicht. Laut Auskunft von Birgit Krainer, stellvertretende Leiterin der Landes-Personalabteilung, sind derzeit zwar in der Landessanitätsdirektion - mit dem attraktiven Dienstort Graz - alle zehn Dienststellen besetzt, in den Bezirkshauptmannschaffen hingegen nur zehn von 17 Stellen. Dramatisch ist die Lage in den Bezirken Liezen, Südoststeiermark und Bruck-Mürzzuschlag: Hier sind beide Posten teils schon lange vakant. Immerhin: In Bruck-Mürzzuschlag ist ab Mitte Februar zumindest eine Stelle halb besetzt.