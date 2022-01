7520 Kinder erblickten 2020 Licht der Welt Tirols

Im Krankenhaus fanden die meisten Geburten statt

Die überwiegende Mehrheit der Babys kam 2020 in Krankenhäusern zur Welt. 97,6 Prozent waren es. 37 Kinder bzw. 0,5 Prozent erblickten entweder in einer Hebammenpraxis oder in einem Geburtshaus das Licht der Welt. Interessant: Von 2001 bis 2013 wurden in Tirol keine Geburten in Hebammenpraxen oder Geburtshäusern verzeichnet. Erst seit 2014 steigt dieser Anteil.