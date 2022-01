Wendlinger: „Hat mich zurück auf den Boden geholt“

Karl Wendlinger blickt insgesamt auf eine erfolgreiche Formel 1-Karriere zurück. Der gebürtige Tiroler ist in der Königsklasse 41 Mal an den Start gegangen und es hätten auch mehrere Einsätze folgen können. Der Monaco-Unfall im Sauber-Boliden 1994 verursacht allerdings schwere Verletzungen und Wendlinger liegt sogar im Koma. „Es hat mich auf den Boden zurückgeholt“, bekräftigt der 53-Jährige im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl. Neben persönlichen Anekdoten aus seiner langjährigen Motorsport-Karriere liefert er seine Einschätzungen zur vergangenen und kommenden Formel 1-Saison. Außerdem blickt er zurück auf die zehnjährige Partnerschaft mit Mercedes und streut Mercedes-Chef Toto Wolff, der am 12. Jänner 50 Jahre alt geworden ist, Rosen.