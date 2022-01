Hefner-Witwe verabschiedete sich von „Fake“-Body

Hugh Hefners Witwe will ihre Fake-Vergangenheit auf Dauer (aus)löschen und „nur noch ich selbst sein“. In einem Instagram-Posting verrät Crystal Hefner jetzt, dass sie seit dem Tod des Playboy-Chefs 2017 „alles Unechte“ an ihrem Körper entfernt und ihre alten Fotos gelöscht hat: „In den letzten fünf Jahren hat sich mein Social Media Konto verändert. Von nicht jugendfreien Sachen hin zu Bildern, die sich jeder anschauen kann.“