Trotz Homeoffice: Steirer stehen auf Maßhemden

Es ist genau dann gefragt, wenn es im Leben wirklich wichtig wird. Kaum ein anderes Kleidungsstück schafft es zu relevanten Anlässen, an denen nach einem kultivierten Auftritt verlangt wird, so oft aus dem Schrank wie das Herrenhemd. Puristisch und chic gehört es zu den Basics der Mode, ist aber gleichzeitig so wandelbar, dass es mit jedem Stil kombiniert werden kann.