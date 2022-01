I: Auto stürzt in Fluss - vier junge Menschen tot!

Vier junge Menschen sind in Norditalien tot aus einem versunkenen Auto geborgen worden. Der Wagen war in der Nähe des Örtchens Calendasco bei Piacenza aus noch ungeklärter Ursache in den Fluss Trebbia gestürzt. "Dies ist die größte Tragödie, die sich in unserem Gebiet je ereignet hat“, so der Bürgermeister von Calendasco.