Kombinierer Martin Fritz: Zittern um die Premiere

Mit Rang zwei bei der Weltcup-Premiere im Mixed-Teambewerb der Nordischen Kombinierer hat Martin Fritz in Val di Fiemme erneut seinen Anspruch auf eines der fünf Olympia-Tickets für Peking untermauert - doch in Italien schlug Covid zu! Die gemeinsame Autofahrt mit einem infizierten Servicemann wurde ihm zum Verhängnis: „Leider hat auch bei mir der PCR-Test positiv angeschlagen“, sagt der 27-Jährige: „Jetzt sitze ich daheim in Radenthein in Quarantäne, bin zwar symptomlos, muss aber hoffen, dass ich mich am Donnerstag freitesten kann.“