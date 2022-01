Willi Hopfgartner lebt Leidenschaft für Holzkunst

Die Kunstwerke aus Holz von Willi Hopfgartner sind weithin bekannt. So hat er zum Beispiel gemeinsam mit dem damaligen Krippenverein die Krippe in der Peterskirche in Wien gestaltet. In einem eigenen Album bewahrt der 68-Jährige Fotos von seinen schönsten Werken auf. Derzeit hat Hopfgartner das Wörthersee-Mandl in einer Holzversion in Arbeit.