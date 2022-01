Passagierzahlen weiterhin auf niedrigem Niveau

Lockdowns als stärkste Bremse

Mit dem Ende des Lockdowns und dem Beginn der Urlaubszeit hätte man dann zusehends an Boden gewonnen: „Wir konnten Graz neben Wien an weitere vier große Umsteigeflughäfen, nämlich Amsterdam, Frankfurt, München und Zürich sowie an die Wirtschaftszentren Stuttgart und Düsseldorf anbinden und ein breites Charterprogramm anbieten“, so Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. Der neuerliche Lockdown im Spätherbst hat die gute Entwicklung dann wieder etwas eingebremst, trotzdem konnte mit 226.562 Passagieren ein Plus von +13,6 % erreicht werden.