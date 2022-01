„Bin einfach froh und dankbar, spielen zu dürfen“

Trotz des Wetters hatte einer am Ende ein sonniges Grinsen im Gesicht - Patrick Farkas hat ja keine leichte Zeit im Rückspiegel. „Das halbe Jahr in der Schweiz (Anm.: Luzern) war zäh. Sportlich waren wir in einer Negativspirale, dazu war meine Familie nicht da, hatte ich niemanden im Umfeld“, so der Burgenländer, der 20 Minuten vom Hartberger Trainingsplatz mit seiner Christine in Oberwart ein Haus gekauft hat. „Dieses Umfeld, nach dem Training einfach heim zu fahren, das hat mir sehr gefehlt.“