Gemeinde sichert Trinkwasser auch ohne Strom

Leitungen schlau geplant

Außerdem wurde das Gefälle der Leitungen so mit eingeplant, dass das Wasser ohne elektrisch betriebene Pumpen bis in die Haushalte fließt. „Wir haben in den letzten Jahren über eine Million Euro investiert. Das zusätzliche Sicherheitsgefühl, trotz eines Blackouts mit Wasser versorgt zu sein, gibt uns einmal mehr recht“, zeigt sich Göll stolz.