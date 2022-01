Real nach 4:1 über Valencia acht Punkte voran

Spitzenreiter Real Madrid hat in der spanischen Liga seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Sevilla ausgebaut. Der Rekordchampion feierte am Samstag mit David Alaba in der Innenverteidigung einen 4:1-Heimsieg über Valencia und liegt nun acht Punkte vor den Andalusiern, die allerdings noch zwei Partien in der Hinterhand haben. Karim Benzema (43./Elfmeter, 88.) und Vinicius Junior (52., 61.) erzielten die Tore für die „Königlichen“.