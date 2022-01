Vier Personen bei Unfall in Kössen verletzt

Noch sehr jung war am Samstag eine Unfalllenkerin im Tiroler Unterland: Eine 16-jährige Einheimische geriet in Kössen mit ihrem Auto ins Schleudern und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sie und ihr Beifahrer mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden ebenfalls ins Spital gebracht.