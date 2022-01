20- bis 29-Jährige in NÖ am häufigsten infiziert

Länger als in den meisten anderen Bundesländern dauert hierzulande noch die Ruhe vor dem Omikron-Sturm an. Immer noch gehen in NÖ – das erklärt zumindest der Sanitätsstab – die allermeisten Ansteckungen im Land auf die infektiöse und auch noch weit gefährlichere Delta-Mutation zurück. Eine echte Erklärung dafür hat man im Stab noch nicht. „Bedenken muss man außerdem, dass die Dunkelziffer vor allem bei Omikron wohl noch weit höher ist“, wissen Experten. Nicht einmal mehr jeder zweite Fall kann derzeit einer Infektionsquelle zugeordnet werden – Tendenz weiter stark sinkend! Auch deshalb klammern sich die NÖ-Experten gerne an das, was sie gesichert wissen.