Argentinien: Über 100.000 Neuinfektionen pro Tag

Argentinien hat zum ersten Mal mehr als 100.000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages registriert. Am Donnerstag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 109.608 neue Fälle in 24 Stunden gemeldet. Noch vor Kurzem - am 30. Dezember - war die Rekordmarke in dem 45 Millionen Einwohner zählenden südamerikanischen Land bei 50.506 neuen Covid-19-Fällen gelegen.