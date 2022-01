Der Notarzt hilft in NÖ auch aus der Ferne

Lange Testphase

Dann kommt eine spezielle App ins Spiel, über die der Telenotarzt trotz der Entfernung via Handy- oder Tablet-Kamera quasi direkt am Ort des Geschehens ist. Während das System in Deutschland bereits erfolgreich eingesetzt wird, geht das Rote Kreuz Niederösterreich damit hierzulande unbekannte Wege. Dementsprechend lange musste das Pilotprojekt vorab getestet werden. Juristen wurden ebenso herangezogen wie Datenschutz-Experten. „Da es sich bei den Übertragungen um personenbezogene Daten handelt, liegt ein besonderer Fokus des Projekts auf der Datensicherheit“, heißt es seitens des Roten Kreuzes.