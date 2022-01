Zuversicht & Corona-Ängste bei ÖHB-Männern vor EM

Wäre da nicht die Pandemie, würde man der fünften EM-Teilnahme bei der Zweiländerveranstaltung (13. - 30. Jänner) und den letzten Tests gegen Co-Gastgeber Slowakei am Donnerstag in der Südstadt (20.25 Uhr) sowie am Samstag in Hlohovec (17.00) entspannt entgegenblicken. Doch die Erinnerungen an die Frauen-WM im Dezember, als sich eine durch Corona dezimierte ÖHB-Auswahl letztlich überraschend sogar zu Platz 16 kämpfte, sind noch frisch. „Sinnvoll ist es auf jeden Fall, es ist sogar dringend notwendig, solche Veranstaltungen abzuhalten“, betonte am Mittwoch bei einem Online-Medientermin Markus Plazer, der sein Endrunden-Debüt als ÖHB-Präsident gibt.