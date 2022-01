„Das Coronavirus schwebt über allem“

Für die Weltcuprennen in Flachau und Zauchensee ist alles angerichtet - wenn da nicht Corona wäre. Am 11. Jänner soll der Nachtslalom der Damen auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke in Flachau über die Bühne gehen. In Zauchensee gastiert der Weltcup-Zirkus am 15. und 16. Jänner. Zuerst die Abfahrt, gefolgt vom Super-G.