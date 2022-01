Radmuttern gelockert: Unfall nur knapp verhindert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 3. Jänner, 15 Uhr, und 4. Jänner, 6.30 Uhr, bei einem an einer Laderampe der Firma Eisendle in der Schlöglstraße in Hall in Tirol abgestellten Lkw die Radmuttern an beiden Zwillingsräder an der Hinterachse gelockert.