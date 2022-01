Kranker Hund in Zwinger: Behörde schritt ein

„Wir werden uns an alles halten“

Einen Aufschrei gab es auch um jenen Hund, der in Graz-Umgebung in einem Zwinger gehalten wird, das sogar, obwohl er schon alt und krank ist. „Dem Besitzer wurden exakte Auflagen erteilt“, so Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck.