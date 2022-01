Oehl: Ein Duo geht nun getrennte Wege

Hjörtur Hjörleifsson verlässt die Band, meldete sich via Facebook zu Wort. „Meine Rolle innerhalb von Oehl war oft eine des Ausgleichs, zwischenmenschlich und kreativ, dabei missachtete ich öfters mein eigenes Wohlbefinden und Kapazitäten“, schreibt der gebürtige Isländer. Mehr als ein Jahr habe er sich für seinen Entschluss Zeit gelassen. Nun könne er klar formulieren, was er will und was nicht. „Die Entscheidung fühlt sich richtig an“, sagt Hjörleifsson. Lässt es die Corona-Pandemie zu, soll es im Wiener Konzerthaus am 31. Jänner ein gemeinsames Abschiedskonzert geben.