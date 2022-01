„Im Krieg ist mutig, wer sich weigert zu kämpfen“

In seinem bereits vierten Buch mit dem provokanten Titel „Feig, faul und frauenfeindlich“ widmet sich der in Graz lebende Syrer Omar Khir Alanam dem Thema Vorurteile. Was trennt die Österreicher und die Syrer - und was verbindet sie? Ein Gespräch über Mut, Antisemitismus und mangelnden Respekt vor den Eltern.