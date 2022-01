Ziel ist für Ibertsberger die Offensivpower

In Ried? Wird der Vater von FC Liefering-Talent Lukas Ibertsberger bereits der fünfte Coach in 13 Monaten! Aber „Ibi“ passt voll zur Linie und zum Team, wie alle nach seiner Verpflichtung betonten. In den Tagen danach verschaffte sich der Ex-Nationalspieler erste Eindrücke: Zum Kehraus 2021 gab’s ein 2:1 gegen Altach, als Sechster ist die Meistergruppen-Quali in Reichweite. „Die ist aber kein Muss.“ Was nicht passte? Die zu passive Gangart, dank der Altach nach 511 Minuten Torsperre prompt wieder netzte. „Eine aggressivere Spielweise gegen den Ball“ soll der zweitwackligsten Defensive der Liga Stabilität verleihen. Das Ziel: „Weniger Torschüsse zulassen, unberechenbarer werden.“ Sonst sieht der Flachgauer viel Qualität im Team. Nicht ohne Grund wurde Sturm Graz im Cup eliminiert, Serienmeister Salzburg ein Remis abgetrotzt.