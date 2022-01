„Ich weiß, wie es sich anfühlen muss“

Eva Pinkelnig war bei den Neujahrsspringen in Ljubno (Slo) am Start. Erneut lieferte die Dornbirnerin stabile Sprünge, sie sammelte mit einem neunten und einem zehnten Platz Weltcuppunkte und Selbstvertrauen. Nun haben die Damen zwar wie befürchtet ein größeres Weltcuploch, zumindest aber wurde nun ein „kleines“ Ersatzprogramm gefunden. Am letzten Januarwochenende springen die Ladys zusammen mit den Herren in Willingen (D) - dem letzten Gradmesser vor den Olympischen Spielen in Peking (Chn) im Februar.