Fliegt ein Kapfenberger Falke nach Belgien?

„Der frühe Falke fängt den Wurm“ - heißt’s am Montag in Kapfenberg, wenn der Fußball-Zweitligist als erster Steirer-Klub in die Saisonvorbereitung startet. Wie lange Olivier N’Zi noch mit den „Falken" fliegen wird, ist aber offen. Der baumlange Innenverteidiger (1,92 m), der Nachwuchsteamspieler der Elfenbeinküste war und gerade erst Ende Dezember 21 Jahre geworden ist, weckte das Interesse im Ausland. Schweiz, Tschechien - aber vor allem in Belgien hat man den früheren LASK-Spieler scheinbar am Zettel. Zulte Waregem, Kortrijk sowie Thalhammer-Klub Cercle Brügge scouten fleißig.