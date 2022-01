Kugelbomben-Drama: Explosion „ohne Verzögerung“

Im Fall des tödlichen Pyrotechnik-Unfalls in der Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf (Niederösterreich) widerlegt nun eine Zeugenbefragung die ursprüngliche Version des Geschehens: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag bei der verwendeten Kugelbombe doch keine Fehlzündung vor. Vielmehr dürfte der Feuerwerkskörper unmittelbar nach der Zündung explodiert sein und einen 23-Jährigen tödlich verletzt haben. Gekauft worden war der Gegenstand der Kategorie F4 illegal in Tschechien.