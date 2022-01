Unbekannte jagten Briefkästen in die Luft

Mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 sprengten die unbekannten Täter in Söding - in den Ortsteilen Muggauberg, St. Johann ob Hohenburg und Klein-Gaisfeld - insgesamt drei Briefkästen mit mehreren Fächern in die Luft. Durch die Explosion wurden die Briefkästen erheblich beschädigt.