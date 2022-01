4,5 Kilo: Neujahrsbaby ist ein echter Wonneproppen

Er ist mit 4540 Gramm und 56 Zentimetern ein echter Wonneproppen, gluckst schon munter in Mamas Armen, und ist natürlich der ganze Stolz der frischgebackenen Eltern: Andreas heißt das steirische Neujahrsbaby, das heute um 0.06 Uhr früh per Kaiserschnitt in Feldbach in die Welt geholt wurde. „Uns geht es gut, wir sind einfach nur glücklich“, so die Mama.