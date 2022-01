Was sich die NÖ-Promis für das neue Jahr wünschen

„Zuversicht, Gesundheit und Glück. Dankbarkeit ist in schwierigen Zeiten sicher ein gutes Mantra. Es liegt sehr stark bei jedem selbst, dass die guten Wünsche in Erfüllung gehen“, erklärt Star-Geigerin und künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim, Lidia Baich. Sich nicht in negative Stimmungen reinziehen zu lassen, lautet auch der Vorsatz von Schauspielerin Veronika Polly: „Ich wünsche mir Gesundheit, und dass die Pandemie endlich vorbeigeht“, so die St. Pöltnerin. Außerdem hofft sie auf viel Gutes und ebenso viel Kreativität im neuen Jahr.