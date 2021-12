Am Silvestertag gespanntes Warten auf Neujahrsbaby

Am 1. Jänner 2020 um 16.07 Uhr machte Emilia den ersten Schrei im LKH Wolfsberg. Ferdinand erblickte am 1. Jänner 2021 um 0.13 Uhr das Licht der Welt. Wird auch 2022 das erste Baby Kärntens in Wolfsberg geboren? „Wir sind schon sehr gespannt und würden uns riesig freuen, wenn es auch dieses Jahr klappt. Dem Neujahrsbaby auf die Welt zu helfen, ist doch immer etwas ganz Besonderes“, freuen sich Hebamme Marlies Gobold und Primar Maurus Demmel.