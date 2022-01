Niederösterreich feiert 100 Jahre Eigenständigkeit

Was heute vor 100 Jahren in Kraft trat, hat selbstverständlich eine lange Vorgeschichte: Das sogenannte Trennungsgesetz sollte nicht weniger sein als ein Schlussstrich unter den ständigen Streit der Ständevertreter von Wien und Niederösterreich. Die rote Bundeshauptstadt unter Bürgermeister Jakob Reumann wollte nicht länger vom konservativ geprägten Umland abhängig sein – und umgekehrt. Zudem regte sich in Niederösterreich der Unmut, aufgrund der herrschenden Mehrheitsverhältnisse von einem sozialdemokratischen Landeshauptmann regiert zu werden. Und auch in den anderen sechs Bundesländern – das Burgenland zählte damals noch nicht dazu – war man nach dem erst kürzlichen Zusammenbruch der Monarchie nicht gerade froh über den „Wasserkopf“ im Osten. Immerhin lebten in Wien und Niederösterreich mehr als die Hälfte aller Einwohner, sämtliche Bundeswahlen wurden also auch hier entschieden.