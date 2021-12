Kerzenreste setzten Plastikcontainer in Brand

Am Donnerstag gegen 23.06 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Faak am See, Ledenitzen und Gödersdorf zu einem Einsatz im Ortgebiet von Ledenitzen gerufen. Ein Plastikcontainer hatte im Wohngebiet Feuer gefangen. „Vermutlich haben unsachgemäß weggeworfene Kerzenreste den Brand ausgelöst“, heißt es seitens der Polizeiinspektion Faak am See.