Ex-Gärtnerei wird bald zu großer Arztpraxis

Zentren immer beliebter

Die Liste an Primärversorgungszentren wächst damit weiter an. Wie berichtet, eröffnet am 3. Jänner das Zentrum in Gloggnitz, am 1. April folgt jenes in Purgstall im Bezirk Scheibbs. Jene in St. Pölten, Böheimkirchen, Schwechat und im Melker Alpenvorland sind bereits in Betrieb. „Sie sind eine wichtige Ergänzung zur bestehenden medizinischen Struktur“, betont Landesrat Martin Eichtinger.