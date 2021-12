In Himberg steht die Gemeinschaft steht im Fokus

„Die Oma freut sich einfach, wenn das Enkerl auf dem Fußballplatz ein Tor schießt“, bringt der Himberger Bürgermeister Ernst Wendl den Gemeinschaftssinn in seiner Gemeinde auf den Punkt. Vor allem für eine Zuzugsgemeinde wie Himberg seien Vereine laut Wendl ein wichtiger sozialer Anker. Neue Ortseinwohner können über ihre Interessen und Hobbys in Vereinen schnell Anschluss finden und sich in die Gemeinde integrieren. „Die Gemeinde unterstützt die Vereine, weil diese durch ihre Veranstaltungen enorm das Zusammenleben und die Kommunikation fördern“, ergänzt Wendl.