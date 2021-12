Kim Kardashians Finanzberaterin brutal ermordet

Kukawskis Freund wurde verhaftet

Wie US-Medien berichteten, sei Kukawski niedergestochen worden, „TMZ“ will herausgefunden haben, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln soll. Der Mörder von „Angie“ könnte aus ihrem nahen Umfeld kommen. Wie die Polizei mitteilte, sei Kukawskis Freund Jason Barker als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Die Beamten vermuten, die Finanzberaterin der Stars sei in ihrem Haus in Sherman Oaks getötet und anschließend zum etwa 30 Minuten entfernten Fundort der Leiche gefahren worden.